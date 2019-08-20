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​В Харьковской области задержали 15 человек за нападение на государственное опытное хозяйство

Инцидент произошел в поселке Червоная Хвыля.

​В Харьковской области задержали 15 человек за нападение на государственное опытное хозяйство
Фото: hk.npu.gov.ua

Сотрудники полиции во вторник, 20 августа, задержали 15 человек по подозрению в нападении на государственное опытное хозяйство "Пантелеймоновское" в поселке Червоная Хвыля Харьковской области.

Об этом говорится на сайте облуправления Нацполиции.

Около 12:30 в дежурную часть поступила информация, что на предприятие на трех автомобилях приехала группа неизвестных лиц в масках и с оружием и пытаются его захватить. В ходе конфликта с представителями нового директора "титушки" повредили автомобиль "Лексус", а затем уехали.

Автомобили с участниками конфликта нашли на территории соседнего Волчанского района.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) и ст.356 (самоуправство) Уголовного кодекса.

Напомним, что в конце июля рейдеры пытались захватить другое сельхозпредприятие в Харьковской области.

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