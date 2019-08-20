Нефьодов назвал главные вызовы и планы по реформе таможни

Новый глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов считает низкие зарплаты одним из главных препятствий для реформы таможни.

Об этом он сказал на встрече с представителями бизнес-сообщества в торгово-промышленной палате Украины.

"Какие бы гениальные шаги или изменения я не предлагал на центральном уровне, но если их будут выполнять люди с зарплатой 25 тысяч у директора департамента и 7-8 тысяч у рядового таможенника, мне сложно поверить в эффективность такой работы. Все равно будет коррупция на местах", - сказал Нефьодов.

"Легко говорить, что государственный служащий должен работать на минимальную зарплату, но государство должно иметь возможность конкурировать на рынке труда за лучших сотрудников. Никто не говорит, что условно я как глава Таможенной службы должен получать столько, как главы самых больших частных компаний, но хотя бы для среднего звена персонала зарплаты должны быть конкурентными", - добавил он.

Другим важным условием для изменений на таможне Нефьодов считает формировании Кабинета министров, способного проводить системные реформы в смежных сферах.

"Есть предварительная договоренность об увеличении финансирования фонда оплата труда, и если не будет неожиданных рисков в кадровой политике нового Кабинета министров, я уверен, что у нас все получится. Вряд ли можно говорить, что за два года у нас исчезнут все проблемы в таможенном оформлении, но я уверен, что мы сможем решить системные проблемы", - сказал Нефьодов.

Он рассказал, что в фокусе его внимания в ближайший год будут почтовые, контейнерные перевозки, а также автомобильные перевозки на западной границе. "Контрабандные потоки взаимозаменяемы. Закрыл одну границу - они переместились на другую. Или с почты переехали в бусики, или с бусиков - в карго, или с карго - опять в почту. Нужно работать по всем направлениям, постепенно сдавливая и сокращая пропускную способность этих серых, черных каналов", - пояснил чиновник.

Кроме того, Нефьодов намерен сконцентрироваться на проблемах, связанных с перемещением через границу отдельных товаров, таких как автомобили.

"По авто нет единого магического рецепта, но если мы сделаем электронный кабинет для декларанта-физлица с упрощенным доступом и, возможно, без участия таможенного брокера; если мы будем публиковать средние цены, по которым таможня растаможивает аналогичные автомобили; если мы сделаем нормальную систему обработки таможенных деклараций без ручной корректировки, то я уверен, что мы существенно снизим количество жалоб", - сказал глава Таможни.

Напомним, Нефьодов занял должность Государственной таможенной службы в начале июля 2019 года. Она создается в рамках разделения Фискальной службы. Это один из "маяков" Международного валютного фонда.