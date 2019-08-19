Будущий спикер Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков назвал недостаточной депутатскую зарплату в 50 тысяч гривен.

"Если честно, то нет, она могла бы быть больше", - сказал он в интервью изданию "НВ", отвечая на вопрос, является ли справедливой зарплата депутатов.

"Хотя это хорошая зарплата на фоне минимальной, но недостаточная. Мы только идем к тому, что есть, например, у европейских депутатов - достойная зарплата и хороший социальный пакет, когда человек держится за эту работу и понимает ее престиж", - добавил он.

От ответа на вопрос, какой, по его мнению, является адекватная зарплата, Разумков ушел.

При этом он добавил, что лично ему 50 тысяч гривен хватит: "Я сформировал себе материальную подушку за счет бизнеса".

Средняя зарплата в Украине - 10 780 гривен, в Киеве - 15 650 гривен.

Напомним, что Разумков пришел в политику из бизнеса, который теперь переписан на его жену.