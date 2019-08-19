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ЦИК зарегистрировала еще 93 избранных депутатов, их общее количество достигло 238

Среди зарегистрированных - первый номер победившей партии Дмитрий Разумков.

ЦИК зарегистрировала еще 93 избранных депутатов, их общее количество достигло 238
Фото: facebook.com/UACEC

Центральная избирательная комиссия в понедельник зарегистрировала еще 93 народных депутатов, которые были избраны на досрочных парламентских выборах.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

Зарегистрированы 38 человек по списку "Слуги народа", в том числе первый номер Дмитрий Разумков и пятый номер Галина Янченко, пять представителей "Голоса", трое от "Европейской солидарности" и один от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Кроме того, зарегистрированы 46 депутатов-мажоритарщиков.

По состоянию на 19 августа ЦИК зарегистрировала 238 народных депутатов, избранных на досрочных выборах 21 июля.

Напомним, что первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 29 августа.

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