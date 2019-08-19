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Назначены двое заместителей руководителя Нацслужбы здоровья

Мовчан и Рябцева назначены на должности сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца.

Назначены двое заместителей руководителя Нацслужбы здоровья
Фото: Макс Требухов

Кабинет Министров назначил заместителями председателя Национальной службы здоровья Оксану Мовчан и Наталью Рябцеву.

Об этом говорится в распоряжениях №№ 626-р и 627-р от 14 августа.

Согласно документам, они назначены на должности сроком на пять лет с испытательным сроком три месяца.

Наталья Рябцева - член рабочей группы по реформе финансирования здравоохранения при Минздраве, а также с августа-2017 - советник и.о. министра здравоохранения на общественных началах. Она имеет 15 лет опыта в сфере здравоохранения, ранее занималась управлением комплексными международными проектами в сферах материнства и детства, финансированием здравоохранения и развития способностей персонала и учреждений. Более 10 лет сотрудничала со Швейцарским институтом здравоохранения и тропической медицины, а также с 2016 года была консультантом Всемирного банка и проектов АМР США.

Оксана Мовчан с мая 2018 года является советником руководителя Нацслужбы здоровья по стратегии и развития организации. Она имеет финансовое образование и 11 лет работала в финансовом секторе. Мовчан - соучредитель и первый руководитель неправительственной организации Go Global.

Напомним, в мае Кабмин объявил два конкурса на должности замглавы НСЗУ, один - повторно.

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