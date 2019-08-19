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Кабмин уволил топ-чиновника Госгеонедр спустя год после его задержания на взятке

Фощию вменяли получение 3 тысяч долларов.

Кабмин уволил топ-чиновника Госгеонедр спустя год после его задержания на взятке
Фото: geo.gov.ua

Кабинет министров 14 августа уволил первого заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Николая Фощия.

Об этом говорится в распоряжении №625-р.

Год назад Фощий был задержан по подозрению в получении взятки в размере 3 тысяч долларов от ООО "Западная энергетическая компания Форсаж" за помощь в выделении месторождения торфа в Лугинском районе Житомирской области.

Фощию было объявлено подозрение по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса.

В конце декабря чиновника отстранили от должности на время дисциплинарного производства.

Согласно распоряжению Кабмина, Фощий уволен в связи с потерей права на госслужбу или его ограничением в результате вступления в силу решения суда о привлечении его к административной ответственности за коррупционное правонарушение (п. 3. ч. 1 ст. 84 закона "О государственной службе").

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