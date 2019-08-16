ЦИК зарегистрировала еще 63 народных депутата Украины

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 63 народных депутатов, избранных на внеочередных парламентских выборах 21 июля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа в Фейсбуке.

Всего зарегистрировано 145 народных депутатов.

Отмечается, что в пятницу, 16 августа, Комиссия продолжила свою работу в режиме заседания.

"Согласно Конституции, Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины" и на основании протокола ЦИКа о результатах внеочередных выборов народных депутатов Украины в общегосударственном многомандатном избирательном округе Комиссия зарегистрировала 35 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля в общегосударственном многомандатном избирательном округе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них: 20 от партии "Слуга народа", 11 - от "Оппозиционной платформы - за жизнь", четверо от "Европейской солидарности".

Также ЦИК зарегистрировала 28 депутатов, избранных на одномандатных округах.

"Таким образом, по состоянию на 16 августа Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 145 народных депутатов Украины 72 - избранных в многомандатных округах и 73 - водномандатных", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 августа ЦИК зарегистрировала первых 25 депутатов.