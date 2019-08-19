Депутат из партии Зеленского назвал журналистку "тупой овцой"
Депутат из партии Зеленского назвал журналистку "тупой овцой"
В Молдове застрелился близкий друг олигарха Плахотнюка
В Молдове застрелился близкий друг олигарха Плахотнюка
Полиция задержала в Николаеве мужчину, избившего на камеру ветерана АТО (обновлено)
Полиция задержала в Николаеве мужчину, избившего на камеру ветерана АТО (обновлено)
Появилось видео бегства израильского наркоторговца от СБУ в "Борисполе"
Появилось видео бегства израильского наркоторговца от СБУ в "Борисполе"
Інструкція: як оформити спадщину
Інструкція: як оформити спадщину
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
В "Буковеле" двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва троса
В "Буковеле" двое людей упали на землю во время роупджампинга из-за обрыва троса
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
ГлавнаяПолитика

ЕС выделит 58 млн евро для реформы профобразования в Украине, - Мингарелли

Посол высоко оценил достижения Украины в реформе образования.

ЕС выделит 58 млн евро для реформы профобразования в Украине, - Мингарелли
Хьюг Мингарелли
Фото: mtu.gov.ua

Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли высоко оценил достижения Украины в сфере реформирования образования, а также заявил, что в рамках новой программы ЕС предоставит Украине 58 млн евро для реформы профобразования.

 Об этом он рассказал на образовательном форуме 19 августа в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"То, что вы смогли достичь за этот короткий срок в сложных условиях, - это чрезвычайные и исключительные достижения. То, что вы достигли за последний год, - не так много людей не во многих странах могли бы похвалиться такими результатами", - отметил Мингарелли.

Он добавил, что реформа децентрализации - одно из основных достижений действующего правительства, в том числе в области образования. По словам дипломата, госресурсы на образование становятся более доступными для властей на местах.

"Мы запускаем сейчас новую программу, где 58 млн евро будут предоставляться для реформы профобразования в Украине, и это будет важным взносом", - сказал Мингарелли.

Кроме того будет создаваться новая команда поддержки реформ в Министерстве образования и науки, для продолжения начатой государственной реформы госуправления.

"Мы готовы помогать и поддерживать, чтобы ваша состоятельность росла еще больше, чтобы делать такие фантастические вещи во благо молодых украинских граждан", - констатировал глава представительства ЕС в Украине.

Напомним, в июне 2019 года Министерство образования подготовило реформу оплаты труда педагогов, которая позволит существенно повысить им зарплаты. Ее внедрение потребует от государства 25 млрд гривен в 2020 году.

Зарплаты педагогических работников высшего образования и науки должны увеличиться на 10-60%.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также