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​Для депутатов новой Рады создали чат-бот, который будет "отвечать на массу вопросов"

Чтобы не создавать "информационный хаос", в "Слуге народа" выступили с инициативой создать такой электронный помощник.

​Для депутатов новой Рады создали чат-бот, который будет "отвечать на массу вопросов"
Галина Янченко
Фото: Макс Требухов

Для помощи в работе народным депутатам будущей Верховной Рады Украины 9-го созыва создали электронного помощника - чат-бота для парламентариев.

Об этом рассказала избранная депутатка от "Слуги народа" Галина Янченко, передает "Интерфакс-Украина" .

"Это одна из инициатив по превращению бюрократического государства в "государство в смартфоне", которая является доступной и близкой для тех граждан, которые в ней нуждаются", - сказала она.

Янченко отметила, что будущие нардепы "уже столкнулись с большим количеством различных организационных и бюрократических вопросов". "Подача документов, сбор справок, различных бумаг, чтобы зарегистрироваться в ЦИК, в аппарате  Рады, чтобы выяснить, как зарегистрировать и оформить на работу помощников, каким образом осуществляется порядок организации командировок, как записаться в той или иной комитет или группу дружбы с другой страной", - пояснила она.

Чтобы помочь разобраться в этом, и не создавать "информационный хаос", в "Слуге народа" выступили с инициативой создать такой электронный помощник.

Эксперт по вопросам искусственного интеллекта Украинского института будущего Антон Семенов пояснил, что чат-бот создан, чтобы "сократить время на поиск тех или иных документов, а также отвечать на массу вопросов, которые содержатся в специализированных базах данных Верховной Рады и справочниках".

Напомним, ранее ибранный нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия, который может возглавить фракцию в парламенте, заявил, что за голосованием депутатов от "Слуги народа" будет следить программа с искусственным интеллектом.

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