Болтон приехал с визитом в Украину (обновлено)

Приезд советника президента США может быть связан с продажей "Мотор Сич" Китаю.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о приезде с визитом в Киев.

Об этом Болтон сообщил у себя в твиттере.

"Президент провел продуктивные встречи в Биаррице на G7. Я с нетерпением жду моих будущих встреч с нашими партнерами в Киеве", - написал он.

Кроме того, Болтон выразил поддержку президенту Украины Владимира Зеленского.

"Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформе и видение создания более сильной и процветающей Украины", - добавил советник Трампа.

Обновление 12:35. Посольство США в Украине около 11:50 во вторник сообщило, что Болтон уже в Украине.

"Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве! Приезд посла Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути. Он надеется на продуктивные встречи с украинскими должностными лицами", - сообщили в посольстве.

Напомним, 24 августа сообщалось, что на этой неделе советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Киев, чтобы встретиться с руководством "Мотор-Сич" и убедить его отказаться от идеи продать компанию Китаю.

Отмечалось, что соглашение с "Мотор Сич" широко воспринимается американскими чиновниками как очередной шаг Китая к расширению своего военного потенциала.

В 2017 году Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье "Подготовка к диверсии" в связи с продажей завода "Мотор Сич" китайским инвесторам,аффилированным с компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.

Досудебным расследованием было установлено, что в течение 2016 года гражданин Украины продал 56% акций ПАО "Мотор Сич" доверенным лицам собственника китайской Beijing Skyrizon. Эти акциии были арестованы в рамках уголовного производства.

В июле 2019 года стало известно, что виргинская Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанная с Китаем, собирается получить контроль над "Мотор Сич" совместно с "Укроборонпромом".

В рамках многоступенчатой сделки Skyrizon Aircraft, которая сейчас владеет 9,99% акций "Мотор Сичи", планирует получить контроль более 50% над другими офшорными акционерами украинского предприятия - Granum Corporation (9,30% акций), Likatron Enterprises Limited (9,99% акций), Reckoner Investment Holdings Limited (9,99% акций).