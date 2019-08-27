Депутат Киевсовета Майзель отверг причастность к коррупционным схемам и обратился в НАБУ

Депутат Киевского городского совета Сергей Майзель заявил, что не имеет отношения к якобы давлению на предпринимателей Киева "от имени главы Офиса президента Андрея Богдана". Опубликованную сегодня в СМИ информацию об этом он в своем Facebook назвал фейковой и заявил, что обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить содержание распространяемых в сети сообщений.

Депутат выразил удивление, что глава Офиса президента разместил в своем Facebook ссылку на сомнительный ресурс.

"Глава ОПУ Андрей Богдан, с которым я лично не знаком, опубликовал в Facebook статью, в которой я якобы требую средства от киевских предпринимателей за работу их МАФов. Есть два уважаемых издания – британское ВВС и американское СNN. А есть украинская пародия на СМИ – BBC-CCNN.com.ua. Своей сегодняшней популярностью я обязан "пародии" – именно на нее опубликовал ссылку глава ОПУ", – написал Майзель.

Он отметил, что готовит запрос в НАБУ по этому поводу.

"В обнародованной статье обо мне никакой конкретики. Непонятные скрины, которые может любой сделать за минуту. "Ноу-неймы" комментаторы. Заказчики публикации сделали из господина Богдана чупакабру, которую боятся в Киеве. Неужели эти люди действительно считают, что используя фамилию главы ОПУ, в столице можно творить "беспредел"? Басни… Чтобы остановить фейк-ньюз, я обращаюсь в НАБУ. К концу недели бюро получит запрос от меня с требованием проверить изложенную информацию", – заявил депутат Киевсовета.

Майзель считает, что Богдана мог кто-то попросить о такой публикации.

"Я не верю, что глава ОПУ читает подобное и тем более не понимает разницы между журналистикой настоящей и заказной. Человек, который прошел президентскую кампанию, поведется на такой "вброс"?.. Я скорее поверю в то, что господина Богдана попросили о репосте или ввели в заблуждение относительно серьезности этого "средства массовой информации", – подчеркнул он.

Депутат отметил, что выход публикации может быть связан с конфликтом между главой Офиса президента и мэром Киева Виталием Кличко.

"Если сложно уничтожать репутацию городского головы, то стоит попробовать "пройтись по людям", которые ассоциируются с его командой. Что ж, принимаю ситуацию такой, какая она есть. Ибо силы, которые используют мое имя в своих играх, находятся "в высоких кабинетах". Туда вход только для топов, явно не для депутатов городского ранга", – прокомментировал Майзель.

Он предложил "хейтерам" пройти тест на логику.

"В статье обо мне пишут, что я требую средства от бизнесменов "именем Богдана". Окей, но в то же время я едва ли не главный лоббист капитальной реконструкции проспекта Ватутина в Деснянском районе. Местные жители знают, как буйно цветет торговля в МАФах вдоль проспекта. Если я на этом зарабатываю, разве есть здравый смысл в том, чтобы остаться без прибыли? После капремонта никаких МАФов там не будет", – добавил он.