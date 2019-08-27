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На торжественное заседание Рады пригласили спикера времен Януковича Рыбака

Представители партии "Европейская солидарность" выступили против.

На торжественное заседание Рады пригласили спикера времен Януковича Рыбака
Фото: Макс Левин

Подготовительная депутатская группа по организации первого заседания Верховной Рады IX созыва пригласила на открытие Рады 9-го созыва экс-спикера времен Януковича Владимира Рыбака.

Выступил с просьбой включить Рыбака в перечень приглашенных представитель ОПЗЖ Нестор Шуфрич, передает Интерфакс-Украина.

Координатор подгруппы, которая занимается организационными вопросами, Сергей Ионушас ("Слуга народа") отметил, что подгруппа не приняла решение по данному вопросу, но на заседании подготовительной группы представители политических сил могут высказать свои позиции относительно приглашения Рыбака.

"Мы приглашаем всех председателей Верховной Рады Украины, которые проживают на территории государства. Потому, я думаю, всё-таки все председатели Верховной Рады должны иметь уважение у будущих народных депутатов. Это моя личная позиция", - сказал руководитель подготовительной группы Дмитрий Разумков ("Слуга народа").

После этого он поставил на голосование предложение включить Рыбака в список приглашенных на заседание. Большинство членов группы поддержали его.

Представители партии "Европейская солидарность" выступили против.

Рыбак возглавлял парламент во времена экс-президента Украины Виктора Януковича. Его полномочия были прекращены после бегства Януковича.

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