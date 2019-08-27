Нардеп Ризаненко: замглавы финансового комитета Рады станет Дубинский, а секретарем - Палица

Председателем комитета будет юрист Гетманцев от "Слуги народа", а его первым замом - Железняк от "Голоса".

В Комитет финансовой, налоговой и таможенной политики Верховной Рады 9-го созыва войдут экс-глава Волынского облсовета Игорь Палица и ведущий телеканала "1+1" Александр Дубинский.

Об этом сообщил в Фейсбуке нардеп Рады 7-го и 8-го созывов Павел Ризаненко.

"Палица будет секретарем, а Дубинский - заместителем председателя Комитета финансовой, налоговой и таможенной политики, который теперь будет отвечать за банковскую систему! Коломойский-Палица-Дубинский-национализация Приватбанка…", - написал он.

Ризаненко добавил, что председателем комитета будет юрист Даниил Гетманцев, который прошел в Раду по списку "Слуги народа", а его первым заместителем - Ярослав Железняк (партия "Голос"), бывший советник премьер-министра Владимира Гройсмана по парламентским отношениям, который с 2016 года работал в стратегической консультативной группе по поддержке реформ в Украине (SAGSUR).

Как сообщалось, Палица прошел в парламент как самовыдвиженец по округу № 22 в Луцке. Он является членом политсовета партии УКРОП. Палица связан с бизнесменом Игорем Коломойским. Он долгое время возглавлял компании "Нафтохимик Прикарпатья" и "Укрнафту", а также имеет совместный с Коломойским бизнес. Палица был депутатом Рады 6-го и 7-го созывов в 2007-2014 годах. В мае 2014 - июне 2015 года возглавлял Одесскую областную государственную администрацию. После увольнения был избран депутатом Волынского облсовета, где занял должность председателя.

Дубинский - украинский журналист, блогер, ведущий программы "Гроші" и руководитель проекта "Українські сенсації" на телеканале "1+1". Он победил на мажоритарном округе №94 в Киевской области и обошел нардепа Игоря Кононенко с большим отрывом.

Напомним, в новой Раде будет 23 парламентских комитета.