Самовыдвиженцы формируют в новой Раде депутатскую группу на правах фракции, - нардеп Лубинец

Избранные на внеочередных парламентских выборах самовыдвиженцы по мажоритарным округам планируют создать свою депутатскую группу, которая фактически приравнивается к депутатской фракции.

Об этом заявил избранный нардеп Дмитрий Лубинец, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы ведем переговоры среди народных депутатов-самовыдвиженцев относительно создания депутатской группы", - сказал он.

Ранее во вторник депутат Нестор Шуфрич, который работает в подгруппе по организации первого заседания новоизбранного парламента, сообщил, что Лубинец координирует работу по формированию депутатской группы в Раде 9-го созыва из числа мажоритарщиков. "Предполагается, что из мажоритарщиков будет создана отдельная группа на правах фракции. Мы это слышим, но пока этого не видим", - сказал Шуфрич.

"Он (Лубинец, - ред.) говорит, что будет 20 (нардепов в группе), а, может, и 30. Но мы пока не видим и 12", - отметил Шуфрич.

Напомним, согласно регламенту Верховной Рады, количество депутатов в парламентской группе не может быть меньше, чем число депутатов в самой маленькой фракции, созданной в течение первой сессии. Так, у партии "Голос" в настоящее время есть 20 мандатов (17 по списку и трое мажоритарщиков).

Ранее Лубинец также сообщил, что Более 25 избранных депутатов-мажоритарщиков выдвинули на пост вице-спикера парламента Ирину Констанкевич.