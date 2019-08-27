Парубий подписал Избирательный кодекс с открытыми списками

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter.

"Председатель профильного комитета Верховной Рады сегодня подписал Избирательный кодекс с открытыми списками. И это открыло для меня путь - подписать закон, и я безотлагательно подписал Избирательный кодекс", - написал Парубий.

Он также поблагодарил депутатов, проголосовавших за кодекс и опубликовал фото документа, который занял 566 страниц.

Фото: twitter.com/AndriyParubiy

Напомним, Рада приняла Избирательный кодекс 11 июля 2019 года. Перед этим парламент 17 раз возвращался к рассмотрению поправок к документу.

Избирательный кодекс был принят в первом чтении в ноябре 2017 года минимально необходимым количеством голосов. Он объединил в себе положения пяти законов: о выборах президента, о выборах народных депутатов, о местных выборах, о Центризбиркоме и о государственном реестре избирателей.

Кодекс разрабатывался на базе проекта, подготовленного рабочей группой под руководством Юрия Ключковского и зарегистрированного еще в марте 2010 года. Тогда над кодексом работали ведущие специалисты по избирательному законодательству, документ получил положительное заключение Венецианской комиссии.

Кодекс предусматривает отказ от смешанной системы выборов с мажоритаркой и переход на пропорциональную с открытыми партийными списками. Избирательный барьер останется на уровне 5%.