В новой Раде будет 23 парламентских комитета, - Стефанчук

В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 23 парламентских комитета. Проект соответствующего решения утвердила подготовительная группа, заявил LB.ua заместитель председателя группы Руслан Стефанчук.

"Мы предлагаем сократить количество комитетов до 23. По сути, будет минус 5 комитетов по сравнению с прошлым созывом", - заявил он.

Стефанчук зачитал названия будущих комитетов в парламенте:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Комитет по вопросам бюджета. Комитет по вопросам экономического развития. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Комитет по вопросам молодежи и спорта Комитет по вопросам образования, науки и инноваций. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыму, прав национальных меньшинств, межнациональных отношений. Комитет по вопросам цифровой трансформации. Комитет по вопросам правовой политики. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики. Комитет по вопросам антикоррупционной политики. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования Комитет по вопросам экологической политики и природопользования. Комитет по вопросам свободы слова. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав человека.

Также в Верховной Раде будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Напомним, первое заседание подготовительной группы состоялось 9 августа. На нем было принято решение, что Рада нового созыва начнет работу 29 августа. Уже тогда "Слуга народа" озвучила предложение сократить количество комитетов до 22-х.

Глава партии "Слуга народа" и вероятный спикер нового парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что политсила готова обсуждать предложения оппозиции по комитетам Рады.