В новой Раде будет 23 парламентских комитета, - Стефанчук

В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 23 парламентских комитета. Проект соответствующего решения утвердила подготовительная группа, заявил LB.ua заместитель председателя группы Руслан Стефанчук.
"Мы предлагаем сократить количество комитетов до 23. По сути, будет минус 5 комитетов по сравнению с прошлым созывом", - заявил он.
Стефанчук зачитал названия будущих комитетов в парламенте:
- Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
- Комитет по вопросам бюджета.
- Комитет по вопросам экономического развития.
- Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
- Комитет по вопросам молодежи и спорта
- Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
- Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыму, прав национальных меньшинств, межнациональных отношений.
- Комитет по вопросам цифровой трансформации.
- Комитет по вопросам правовой политики.
- Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
- Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
- Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
- Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
- Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.
- Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
- Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
- Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования
- Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
- Комитет по вопросам свободы слова.
- Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
- Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
- Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
- Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав человека.
Также в Верховной Раде будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.
Напомним, первое заседание подготовительной группы состоялось 9 августа. На нем было принято решение, что Рада нового созыва начнет работу 29 августа. Уже тогда "Слуга народа" озвучила предложение сократить количество комитетов до 22-х.
Глава партии "Слуга народа" и вероятный спикер нового парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что политсила готова обсуждать предложения оппозиции по комитетам Рады.