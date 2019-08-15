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В новой Раде будет 23 парламентских комитета, - Стефанчук

Подготовительная группа утвердила проект решения.

В новой Раде будет 23 парламентских комитета, - Стефанчук
Руслан Стефанчук
Фото: Анна Стешенко

В Верховной Раде 9-го созыва будут работать 23 парламентских комитета. Проект соответствующего решения утвердила подготовительная группа, заявил LB.ua заместитель председателя группы Руслан Стефанчук.

"Мы предлагаем сократить количество комитетов до 23. По сути, будет минус 5 комитетов по сравнению с прошлым созывом", - заявил он.

Стефанчук зачитал названия будущих комитетов в парламенте:

  1. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
  2. Комитет по вопросам бюджета.
  3. Комитет по вопросам экономического развития.
  4. Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики.
  5. Комитет по вопросам молодежи и спорта
  6. Комитет по вопросам образования, науки и инноваций.
  7. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, деоккупации Крыму, прав национальных меньшинств, межнациональных отношений.
  8. Комитет по вопросам цифровой трансформации.
  9. Комитет по вопросам правовой политики.
  10. Комитет по вопросам аграрной и земельной политики.
  11. Комитет по вопросам антикоррупционной политики.
  12. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
  13. Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.
  14. Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры.
  15. Комитет по вопросам государственного строительства, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики.
  16. Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
  17. Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования
  18. Комитет по вопросам экологической политики и природопользования.
  19. Комитет по вопросам свободы слова.
  20. Комитет по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы Верховной Рады Украины.
  21. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
  22. Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом.
  23. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав человека.

Также в Верховной Раде будет действовать специальная контрольная комиссия по вопросам приватизации.

Напомним, первое заседание подготовительной группы состоялось 9 августа. На нем было принято решение, что Рада нового созыва начнет работу 29 августа. Уже тогда "Слуга народа" озвучила предложение сократить количество комитетов до 22-х.

Глава партии "Слуга народа" и вероятный спикер нового парламента Дмитрий Разумков ранее заявил, что политсила готова обсуждать предложения оппозиции по комитетам Рады.

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