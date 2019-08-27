​Старая система голосования "Рада-3" без сенсорной кнопки готова к работе

Подготовительная группа новоизбранных народных депутатов Верховной Рады 9-го созыва начала очередное заседание.

Об этом соощает корреспондент LB.ua.

Заседание началось не в 18:00, как было запланировано, а в 18:40. Все это время журналисты наблюдали, а телеканал "Рада" транслировал процесс переговоров.

"Для начала я хочу извиниться перед нашими зрителями, ведь мы все это время были в прямом эфире в процессе совещания относительно квот и распределения комитетов", - заявил председательствующийна заседании Дмитрий Разумков.

Он попросил Аппарат ВР на будущее обеспечивать такую публичную трансляцию, чтобы это "было интересно нашим телезрителям".

Второй взяла слово экс-вице-спикер и будущая нардеп "Европейской солидарности" Ирина Геращенко. Она настояла на том, чтобы завтра на подготовительную группу были приглашены силовики - для дачи показаний относительно проверки системы голосования.

В ответ на это Разумков напомнил, что происходило тестирование "Рады-3" и были попытки ввести в эксплуатацию сенсорную кнопку. Именно поэтому в зале присутствовали представители Службы безопасности и Госбюро расследований.

"Думаю, что пояснения должен дать именно Аппарат ВР", - сказал Разумков.

По его поручению и.о. главы Аппарата ВР Петр Боднар объяснил, что тестирование системы голосования сегодня происходило в присутствии силовиков. "По итогам проверки, программа «Рада-3» и технические сопровождающие средства готовы к сопровождению работы", - сообщил он.

В то же время, Боднар подчеркнул, что в силу присутствия в Раде представителей СБУ и ГБР он не исключает "последствий вмешательства в систему".

Разумков в ответ напомнил, что сенсорная кнопка не сертифицирована разработчиком.

"Давайте будем честными", - сказал он.

Затем будущие народные депутаты проголосовали за вопрос о порядке финансовой компенсации за проживание народных избранников. А также - о порядке присяги новоизбранных нардепов. Также "финализируется процесс рассадки депутатов в зале", он будет решен окончательно уже завтра.

Напомним, 23 августа один из лидеров партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук, который будет претендовать на пост первого вице-спикера, анонсировал переход на новую систему голосования "Рада-4". Он заявил, что сенсорной кнопки там не будет, потому что это "такая вещь, которая просто реагирует на тепло человека".

Сегодня, 27 августа, за два дня до торжественного первого заседания Верховной Рады Украины IX созыва в стенах парламента вспыхнул скандал. Якобы спикер Рады IIX созыва Андрей Парубий вместе с и.о. главы Аппарата ВР Петром Боднаром самолично решили включить "сенсорную кнопку" системы голосования, которую не включали все последние пять лет работы предыдущего парламента. В "Слуге народа" такие попытки назвали "настоящей диверсией и кознями бывшей власти"... Подробнее читайте в репортаже LB.ua "Страсти по кнопке".