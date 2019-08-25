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На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша

Жениха - Андрея Довбенко - называют "смотрящим" за Минюстом.

На свадьбе в Сен-Тропе, кроме Богдана, заметили скандального застройщика Вавриша
Фото: bihus.info

На свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко в Сен-Тропе кроме руководителя Офиса президента Андрея Богдана заметили известного застройщика Андрея Вавриша. Об этом сообщили журналисты проекта "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Отмечается, что Богдан и Вавриш были на свадьбе три дня, в том числе в День Независимости Украины.

"Свадьбу праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое «пре-пати». Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока Президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, Андрею Довбенко приписывают влияние на кадровые назначения и «решение вопросов», в частности с государственными регистраторами, в исполнительной службе и с продажей арестованного имущества.

Его избранница - юрист Анна Огренчук. Несколько недель назад она была назначена в комиссию по вопросам правовой реформы, куда вошел ряд приближенных к Андрею Богдану людей. Состав комиссии утвержден указом Зеленского, а за его формирование, судя по документу, отвечал Богдан, пишут журналисты программы.

Кроме Андрея Богдана, на свадьбе Довбенко присутствовал скандальный застройщик Андрей Вавриш, который в июне представил проект переноса офиса президента в ''Украинский дом''.

Андрей Вавриш ранее занимал пост заместителя директора Департамента градостроительства КГГА. По словам мэра Киева Виталия Кличка, Богдан навязывал ему Вавриша как "смотрящего" по Киеву.

Также сообщалось, что Вавриш строит в Одессе четыре высотки на землях курортного назначения, а проект более чем в два раза превышает разрешенную высотность. В Киеве Вавриш построил элитный ЖК на участке ГПУ в обмен на 17 квартир на окраине столицы.

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