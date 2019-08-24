Между бывшими союзниками по коалиции много лет существует конфликт.

Фото: Соня Кошкина

Пятый президент Петр Порошенко и министр внутренних дел Арсен Аваков пожали руки на приеме у президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

Порошенко и Аваков пришли к власти на волне Революции достоинства и сначала были союзниками. Порошенко был избран президентом в мае 2014 года, а Аваков в феврале 2014 года возглавил министерство внутренних дел в коалиционном правительстве.

По словам нардепа Антона Геращенко, с первого дня избрания Порошенко его отношения с Аваковым начали портиться, так как президент якобы хотел сконцентрировать всю власть над силовиками.

В феврале 2019 года Аваков в интервью LB.ua рассказал, что разногласия с Порошенко возникли на основе разных провозглашенных целей, но им "хватило ума пойти на компромиссы".

Аваков выступал против идеи объединения БПП и "Народного фронта" в единую партию, а в 2019 открыто обвинил БПП в подкупе избирателей в пользу Порошенко.

Петр Порошенко в ответ обвинил полицию в работе против его команды на выборах.