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Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе

Политики посетили прием ко Дню Независимости в Мариинском дворце.

Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе
Фото: Соня Кошкина
Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе

Пять президентов Украины впервые сфотографировались вместе. Фотографию политиков во время приема ко Дню Независимости в Мариинском дворце сделала шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина.

На фото президенты: Леонид Кравчук (1991-1994), Леонид Кучма (1994-2005), Виктор Ющенко (2005-2010), Петр Порошенко (2014-2019) и действующий глава государства Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Порошенко не пришел на Шествие достоинства - официальное мероприятие ко Дню Независимости, которое состоялось в субботу утром на Майдане. Кроме Порошенко на нем также не было четвертого президента Украины Виктора Януковича, который скрывается от следствия в России.

В комментарии LB.ua Порошенко отметил, что не знал, что будет происходит на Майдане и в это время был у Министерства обороны, где "отдавал уважение украинским защитникам". Он выразил мнение, что "в воюющей стране парады проводить надо".

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