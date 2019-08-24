Предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий (Березовский) не пришел на молебен за Украину, который состоялся утром 24 августа в Софии Киевской по инициативе Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

Об этом говорится на сайте совета.

На мероприятие пришли лидеры всех основных церквей и религиозных организаций, в том числе предстоятель Православной церкви Епифаний (Думенко), глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук), епископ Римо-католической церкви в Украине Виталий Кривицкий, старший епископ Украинской церкви христиан веры евангелической Михаил Паночко, президент Объединения иудейских религиозных организаций рабин Яков Дов Блайх.

Фото: vrciro.org.ua

Фото: vrciro.org.ua

Фото: vrciro.org.ua

В мероприятии также приняли участие руководитель Церкви адвентистов седьмого дня Станислав Носов, епископ Украинской епархии Армянской апостольской церкви Маркос Оганесян, старший епископ Украинской христианской евангельской церкви Леонид Падун, старший епископ Украинской свободной церкви христиан евангельской веры Василий Райчинец, первый заместитель главы Всеукраинского союза церквей евангельских христиан-баптистов Игорь Бандура, президент Украинского библейского общества Григорий Комендант, имам Духовного управления мусульман шейх Хасан Ахатов, пастырь Немецкой евангелическо-лютеранской церкви Украины Святослав Фехтел.

Пришли также представители новой Верховной Рады, Кабмина, Офиса президента.

В то же время митрополит Онуфрий, а также почетный патриарх ПЦУ Филарет были на Майдане Независимости.