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Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть".

Зеленский еще не выбрал нового премьера: "Мне нравятся два человека"
Фото: Соня Кошкина

Президент Владимир Зеленский заявил, что кандидатов в премьеры двое, но не назвал их фамилии.

Об этом он сказал во время приема по случаю Дня Независимости, отвечая на вопрос LB.ua.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность этого решения только в том, что мне нравятся несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - сказал президент.

По его словам, новый премьер должен быть готов к решению проблем в экономике. "Человек должен прийти с моделью, с людьми, со сроками реформ. Это большая глобальная задача", - добавил он.

Зеленский рассказал, что кандидат в премьеры должен будет представить людей, которых он хочет видеть среди членов правительства.

"Я не знаю, какие переговоры они ведут, [но перед ними поставлена] задача показать структуру с людьми и программой. Естественно, они же не могут сказать: я бы хотел Илона Маска на министра инфраструктуры. Мы бы все хотели. Но чтобы мне кого-то предлагать, потому что они понимают, что мы товарищи предметные, наверное, с кем-то поговорить", - сказал президент.

На вопрос, останется ли в новом Кабмине Арсен Аваков, Зеленский ответил: "Не знаю".

Напомним, что фаворитом на пост премьер-министра обозреватели называют Алексея Гончарука, заместителя главы Офиса президента.

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