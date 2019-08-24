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Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости

Президент поблагодарил всех предшественников, кроме Януковича: "Одного благодарить не будем".

Зеленский передал Кравчуку право первого тоста на приеме ко Дню Независимости
Фото: Соня Кошкина

Президент Владимир Зеленский во время торжественного приема ко Дню Независимости в Мариинском дворце отказался от права первого тоста в пользу Леонида Кравчука.

"Хочу лично поблагодарить за присутствие всех президентов Украины, которые всегда защищали наш суверенитет, защищали Украину. Хочу поблагодарить Леонида Макаровича, Леонида Даниловича, Виктора Андреевича, Петра Алексеевича. Одного благодарить не будем, он не всегда защищал, поэтому его тут и нет. Я вам всем благодарен. Не как президент, а как просто гражданин", - сказал президент Украины во время своего выступления.

"Мне рассказали, что есть такая традиция - первый тост от президента. Мне кажется, будет справедливо, чтобы этот тост скажу не я. У нас есть первый президент Украины Леонид Макарович Кравчук, который с самого начала, самого рождения нашей независимости... Я хотел бы пригласить его", - добавил Зеленский.

Кравчук не стал отказываться от этого предложения.

"Я хочу пригласить выпить бокал за украинский народ, который в 1991 году на Всеукраинском референдуме сказал быть независимой Украине и не быть империи Советского Союза. Хочу поздравить депутатов I созыва, которые в зале Верховной Рады, - и это было не так просто, - проголосовали за независимость Украины... Самое главное, что Украина есть, Украина будет", - сказал Кравчук в тосте.

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