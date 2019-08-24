Чиновникам предложили вместо портрета президента повесить в кабинетах фотографии матерей погибших бойцов

Издание ZN.ua показало запустило спецпроект "Мамы", в котором показало фотографии матерей 321 погибшего бойца на Донбассе.

Целью проекта, как пишет издание, является вырвать личности из "бездушия статистики".

"Мы покажем 321 лицо, вырванное объективами фотографов из бездушия статистики: имя мамы, имя сына и имя, которым она называла его, когда дула на разбитые коленки или будила в детский сад", - говорится в материале.

Фотографии матерей газета планирует разослать все чиновникам - "от президента до губернаторов, от спикера и премьера до глав служб, инспекций, парламентских комитетов, мэров, судей и правоохранителей".

"Президент Владимир Зеленский запретил чиновникам вешать в кабинетах его портреты. Пусть вместо будут на стене портреты мам погибших солдат! Там, на обратной стороне фотографий, есть крючок. Только вбейте гвоздь... Пусть за вами следят, вас вдохновляют, останавливают, поддерживают глаза тех, кто отдал Украине бесценное - своих сыновей. Измените страну. Мамам все равно будет больно, но все же светлее", - пишет издание.