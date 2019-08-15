За сутки боевики 13 раз нарушили перемирие на Донбассе, погиб один военнослужащий ВСУ

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них дважды - с запрещенного Минскими договоренностями вооружения - минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также боевики обстреливали позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано девять обстрелов: неподалеку Песков - из стрелкового оружия; возле Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; трижды в районе Гнутово - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды - в районе Лебединского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; возле Водяного - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили четыре обсрела: вблизи Южного по направлению шахты имени Гагарина - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского - из запрещенных минометов калибра 120 мм; в районе Зайцево - из запрещенноых минометов калибра 120 мм и 82 мм и автоматических гранатометов; вблизи Хутора Вильного из с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

Напомним, 10 августа возле Зайцево погиб военнослужащий полка Национальной гвардии "Азов" Роман Романенко, тело которого удалось забрать спустя трое суток из-за обстрелов боевиков. Это был седьмой погибший воин с начала "хлебного перемирия". Вечером 12 августа в больнице Днепра умер военнослужащий ВСУ Дмитрий Дашковец, который был тяжело ранен в районе Широкино.