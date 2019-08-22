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​Глава Офиса президента Богдан подал иск против журналистов программы "Схемы"

Богдан хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

​Глава Офиса президента Богдан подал иск против журналистов программы "Схемы"
Андрей Богдан
Фото: стоп-кадр видео

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан подал судебный в Шевченковский районный суд Киева иск против журналистов-расследователей программы "Схемы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные портала "Судебная власть Украины".

Богдан, в частности, хочет опровергнуть недостоверную информацию и защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию.

Гражданский иск поступил в суд 20 августа. Ответчиками указаны трое журналистов - Валерия Егошина, Максим Савчук и Наталья Седлецкая, а также ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

Дело будет рассматривать судья Ирина Фролова.

Напомним, в марте в расследовании журналистов программы "Схемы" сообщалось, что Богдан 13 марта, вероятно, тайно встречался в Конституционном суде с его председателем Станиславом Шевчуком. Отмечалось, что о встрече свидетельствуют данные журнала посещений КС.

В начале августа после инцидента с заявлением Богдана  о якобы отставке, Медиа-сообщество предостерегло команду президента Зеленского от намеренных провокаций против СМИ.

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