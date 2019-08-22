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​В Украину прибыл новый посол Австрии

Его предшественница завершила четырехлетнюю каденцию в Киеве.

​В Украину прибыл новый посол Австрии
Фото: mfa.gov.ua

В Украину прибыл новый посол Австрии Гернот Пфандлер.

21 августа он вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Елене Зеркаль, говорится на сайте МИД.

Во время встречи он сказал, что общее историко-культурное наследие Украины и Австрии, стремление к углублению экономического и инвестиционного сотрудничества в значительной мере объединяют два государства.

Зеркаль в свою очередь подчеркнула важность поддержки Австрией Украины в осуществлении реформ и, в частности, в практической помощи в восстановлении и защите карпатских лесов.

Гернот Пфандлер заменил на должности посла Австрии в Украине Гермине Поппеллер. Она возглавляла австрийское диппредставительство с 15 апреля 2015 года.

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