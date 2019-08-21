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Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске

Валерий Гребенюк - экс-посол Украины в Южно-Африканской Республике.

Стало известно, кто заменил Бессмертного на переговорах в Минске
Фото: Сергей Нужненко

Представителя Украины в политический подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Бессмертного заменил Валерий Гребенюк.

Об этом сообщил посредник от ОБСЕ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

Политическая группа сегодня продолжала обсуждать так называемую "формулу Штайнмайера", возможную амнистию и проведение местных и выборов в ОРДЛО, но безрезультатно.

Валерий Гребенюк был послом Украины в Южно-Африканской Республике и по совместительству в Намибии, Замбии и Зимбабве. В 2014 году назначен дипломатическим советником Службы безопасности Украины.

Напомним, Бессмертный присоединился к ТКГ 9 июля, он сменил в группе бывшего посла Украины в США Александра Моцика. Уже 13 августа его оттуда вывели.

В 2015-2016 годах Бессмертный уже был представителем Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. Он покинул должность из-за разногласий с тогдашним президентом Петром Порошенко.

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