Член Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко заявил, что отказ в отстранении судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка никак не связан с его посещением Офиса президента накануне.

"Приглашение в Офис президента касалось исключительно вопросов правовой реформы, судебной реформы. Высший совет правосудия принимает участие в этом процессе, так как два члена ВСП включены в состав рабочей подгруппы в составе Комиссии по правовой реформе. Обсуждались вопросы улучшения законодательства", - сказал он в комментарии "Прямому".

По его словам, на этой встрече присутствовал заместитель главы Офиса президента, глава Комиссии по правовой реформе Руслан Рябошапка.

Овсиенко сказал, что в решении по Вовку не нужно искать политический подтекст. По его словам, это был состязательный процесс, в котором сторона обвинения проиграла.

"Доводы в ходатайствах не нашли подтверждения документами и материалами, которые были предметом исследования", - объяснил он ключевой мотив отказа ВСП в удовлетворении ходатайства Генпрокуратуры.

Напомним, 20 августа стало известно, что члены Высшего совета правосудия Владимир Говоруха и Андрей Овсиенко приходили в Офис президента. После этого состоялось заседание, на котором ВСП отказалась отстранить всех трех судей, которые фигурируют в деле о давлении на Высшую квалификационную комиссию судей.

Павлу Вовку и ряду судей ОАСК вменяют во вмешательстве в деятельность ВККСУ и других госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами.

2 августа Генпрокуратура сообщила Вовку о подозрении, в связи с чем было подготовлено ходатайство об его отстранении от правосудия.