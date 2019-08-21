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У активиста молодежной организации партии Порошенко устроили обыск из-за видео с Зеленским и КамАЗом

Ранее в команде Зеленского пообещали автору ролика "несладкую судьбу".

У активиста молодежной организации партии Порошенко устроили обыск из-за видео с Зеленским и КамАЗом
Фото: facebook.com/Faust.Dennis

У активиства "Солидарной молодежи", волонтера движения "Відсіч" Дениса Любченко в среду провели обыск из-за видео, на котором Владимира Зеленского якобы сбивает грузовик.

Об этом сообщил сторонник экс-президента Петра Порошенко, блогер Дмитрий Вовнянко.

"Сегодня утром полиция заявилась с обыском к Денису Любченко. Обыск проводился как следственное действие в расследовании о ролике, где Зеленского сбивает грузовик. Абсурдность основания для обыска очевидна - никто не слышал об обысках у шоумена Зеленского и руководства студии «Квартал 95» из-за кадров в фильме «Слуга народа», где герой Зеленского расстреливает Верховную Раду и где он говорит речь над могилой президента-предшественника", - написал Вовнянко в фейсбуке.

Напомним, во время избирательной кампании на президентских выборах в Telegram-канале "Європейське майбутнє України" появилось видео, в котором Зеленского сбивает фура, после этого на экране появляется изображение дорожки кокаина и надпись: "У каждого своя дорога". Позже в сети появилось продолжение - видео, на котором фура проезжает мимо Зеленского, а в конце появляется надпись "С ним все в порядке". После того, как фура проезжает, на людей сверху сыпется белый порошок.

Полиция возбудила дело по статье ст. 346 Уголовного кодекса (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля).

В конце июля в фейсбуке "Команда Зеленского" появилось сообщение, что полиция установила автора ролика. Ему пообещали "несладкую судьбу" и пригрозили тюремным сроком.

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