Арахамия "послал лесом" другие партии из-за нежелания предлагать кандидатов в Кабмин

"Мне говорят: а мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим".

Претендент на должность главы фракции "Слуга народа" в новой Верховной Раде Давид Арахамия пожаловался, что другие партии не желают предлагать своих кандидатов в Кабинет министров.

Об этом он сказал журналистам в Киеве после круглого стола в Институте Горшенина.

"Я звоню представителям других партий и говорю: а вы можете предоставить своих для шорт-листа нормальных кандидатов на министров. А мне говорят: а мы хотим, чтобы вы несли ответственность, мы не дадим. Скажите мне, это государственническая позиция или политическая спекуляция? Я не хочу называть фамилии, но если есть такая позиция — пусть они лесом все идут. Это много политических сил делают так", - сказал Арахамия.

Он утверждает, что "Слуга народа" планирует сформировать технократическое правительство и готово нести за него политическую ответственность.

Арахамия также рассказал, что в новом правительстве точно останется один человек из нынешнего состава.

Напомним, что два дня назад Арахамия сказхал, что определенность по потенциальным претендентам на посты в будущем Кабмине есть примерно на 70%.