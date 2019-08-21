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Гройсман призвал новую власть потерпеть и не отменять медреформу

"Необходимо терпение, политическая воля и последовательные шаги".

Гройсман призвал новую власть потерпеть и не отменять медреформу
Фото: Макс Левин

Премьер-министр Владимир Гройсман призвал новую власть не отменять медицинскую реформу.

Об этом премьер сказал на заседании правительства, подводя итоги своей работы за три года.

"Когда критикуют медицину, хотят оправдать ее плохое состояние реформой. Нет. Как раз начавшаяся реформа - это только начало изменений, которые приведут здравоохранение в нормальное состояние. Нам необходимо терпение, политическая воля и последовательные, четкие шаги. Нельзя отказываться от реформы медицинской сферы", - сказал он.

Премьер считает, что новое правительство продолжит начатые изменения. "Улучшать - пожалуйста. Но не отказываться", - сказал он.

"В 2020 году - экстренная медицина, бесплатная диагностика (только нужно определить период, когда это произойдет) и вторичный уровень с полной автомизацией больниц. Если это делать дальше - совершенствовать, делать лучше, но по этой генеральной линии - то я уверен, что качественный результат в медицине будет достигнут несомненно. Это путь, по которому шли другие страны", - сказал он.

Напомним, что медицинская реформа, начавшая в апреле 2018 года, пока что коснулась только первичной медпомощи (терапевты, семейные врачи, педиатры).

С 2020 года системные изменения начнутся на уровне поликлиник и больниц по всей стран.

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