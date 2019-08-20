Голосеевский райсуд обязал ГПУ закрыть дело против экс-министра здравоохранения Богатыревой

Голосеевский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру закрыть дело в отношении бывшего вице-премьер-министра, экс-министра здравоохранения Раисы Богатыревой.

Соответствующее решение было принято 14 августа и обнародовано в Едином госреестре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, адвокат экс-министра Дмитрий Беляев просил закрыть дело по причине отсутствия доказательств виновности в совершении уголовного правонарушения и истечении сроков досудебного расследования.

"Обязать уполномоченного прокурора в уголовном производстве в кратчайший срок совершить действия для закрытия уголовного производства", - говорится в решении.

Определение не подлежит обжалованию, вступает в законную силу с момента его оглашения и подлежит немедленному исполнению.

В то же время в прокуратуре Киева заявили о намерении обжаловать решение Голосеевского судв.

В прокуратуре отметили, что "орган досудебного расследования в данном уголовном производстве находится на территории Днепровского района столицы, в связи с чем районный суд г. Киева не является уполномоченным судом для принятия такого решения".

Кроме того, судебное заседание проведено без представителя прокуратуры и без изучения материалов производства.

Исходя из вышеизложенного, столичной прокуратурой после получения решения Голосеевского райсуда г. Киева, которое пока не поступило, будет представлена на него апелляционная жалоба.

Напомним, Печерский районный суд Киева разрешил Генеральной прокуратуре начать специальное (заочное) расследование против Богатыревой в 2016 году.

Расследование в отношении Богатыревой было приостановлено еще в конце 2017 года решением следователя Басова. В 2018 году в связи с направлением Генеральной прокуратурой в Генеральную прокуратуру Кубы запроса об оказании международной правовой помощи по указанному делу, досудебное расследование было повторно приостановлено.

После этого в суд поступила жалоба адвоката Богатыревой, в которой он просил отменить постановление следователя о приостановлении расследования и 24 апреля суд ее удовлетворил.

В мае 2019 Голосеевский суд Киева возобновил расследование в отношении Богатыревой в деле о завладении чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах.