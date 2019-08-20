Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
Сара Нетаньяху устроила скандал в самолете по пути в Киев
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
"Слуга народа" с пониманием отнеслась к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки
Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
Во время перестрелки в Киеве ранены трое сотрудников "Муниципальной охраны" (обновлено)
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
7-летний непривитый мальчик во Львове попал в реанимацию со столбняком из-за разбитых коленей
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
Гройсман предложил бывшего топ-менеджера Новинского на пост главы "Укроборонпрома"
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
В центре Киева внедорожник влетел в толпу пешеходов, есть пострадавшие (обновлено)
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
Две женщины пропали по пути из Броваров в Киев, их автомобиль нашли брошенным на территории района
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Всемирно известная дюгонь Мириам умерла от пластиковых отходов
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
Пятилетка сдерживания. Итоги пяти лет правления митрополита Онуфрия в УПЦ МП
ГлавнаяПолитика

ВСП отказался отстранить судью Соломенского райсуда Одессы Шепитко

Ни самого судьи, ни его адвокатов, на заседании не было.

ВСП отказался отстранить судью Соломенского райсуда Одессы Шепитко
Фото: goodvin.info

Высший совет правосудия отказался отстранить отстранить судью Соломенского райсуда Одессы Ивана Шепитко от правосудия, в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Об этом сообщает журналист LB.ua с заседания ВСП.

Представительница прокуратуры зачитала обнародованы Национальным антикоррупционным бюро записи якобы из кабинета судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка, где, он якобы он дает указания судье Шепитко по мотивационной части судебного решения об отстранении восьмерых членов ВККС от исполнения полномочий.

Впоследствии это решение было отменено в апелляции.

Ни самого судьи, ни его адвокатов, на заседании ВСП не было.

Напомним, Павлу Вовку и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. ОАСК считает обыски расправой, а Вовк заявил, что что нынешнее руководство страны не имеет отношения к обыскам.

Вовк заявил, что дело против него открыто из-за мести со стороны руководителя НАБУ Артема Сытника.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также