ВСП отказался отстранить судью Соломенского райсуда Одессы Шепитко

Ни самого судьи, ни его адвокатов, на заседании не было.

Высший совет правосудия отказался отстранить отстранить судью Соломенского райсуда Одессы Ивана Шепитко от правосудия, в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Об этом сообщает журналист LB.ua с заседания ВСП.

Представительница прокуратуры зачитала обнародованы Национальным антикоррупционным бюро записи якобы из кабинета судьи Окружного админсуда Киева Павла Вовка, где, он якобы он дает указания судье Шепитко по мотивационной части судебного решения об отстранении восьмерых членов ВККС от исполнения полномочий.

Впоследствии это решение было отменено в апелляции.

Ни самого судьи, ни его адвокатов, на заседании ВСП не было.

Напомним, Павлу Вовку и ряду судей ОАСК подготовили подозрение по обвинению во вмешательстве в деятельность госорганов. По версии следствия, глава суда со своими коллегами саботировали квалификационное оценивание путем назначения лояльных членов ВККСУ, запугивания других и прочими методами. ОАСК считает обыски расправой, а Вовк заявил, что что нынешнее руководство страны не имеет отношения к обыскам.

Вовк заявил, что дело против него открыто из-за мести со стороны руководителя НАБУ Артема Сытника.