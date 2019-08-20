Советник Зеленского считает, что "Укрзализныцю" и "Нафтогаз" нужно разделить и продать

В управлении государства стоит оставить лишь "стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи".

Советник президента Владимира Зеленского по макроэкономической политике и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что крупные государственные компании-монополисты, в частности АО "Укрзализныця" и НАК "Нафтогаз", нужно разделить на части и продать.

Об этом он заявил в эфире "Радио НВ", передает "Интерфакс-Украина".

"Как можно сдвинуть "наше судно с густой мели", на которой оно сейчас находится? Развитие конкуренции, демонополизация экономики. Существующие "монстры" должны быть "убиты" и "расчленены". Я имею в виду НАК "Нафтогаз", "Укрзализныцю". Те "монстры", которые мешают жить и дышать не дают, например, Государственная продовольственно-зерновая корпорация, должны просто уйти", - сказал Устенко.

ОН считает, что "УЗ" нужно разделить и продать, оставив в управлении государства лишь "стратегические и не очень интересные для бизнеса вещи". При этом "Укрспирт", по его мнению, "должен быть полностью приватизирован", а в ГПЗКУ "смысловой нагрузки в принципе не существует".

"Я не воспринимаю все эти разговоры - "не смейте говорить о приватизации, когда мы находимся на нижнем пике экономического цикла". Это правда, но, во-первых, никто не сказал, что завтра в мире будет улыбающаяся ситуация для всех рынков и для Украины в частности. Там тоже есть угрозы и серьезные риски. Но что для нас лучше? Ждать, когда ситуация на рынке станет лучше и мы тогда продадим и получим больше денег, но при этом несколько лет будем продолжать закрывать глаза на то, что вымывается наш государственный ресурс?" - добавил советник президента.

Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что поддержит масштабную приватизацию и считает, что государству не нужны непрофильные активы.

16 января Кабинет министров утвердил перечень объектов "большой" приватизации на 2019 год. Госбюджет предусматривает поступление от приватизации 17 млрд гривен.