В Днепропетровской области 20 поездов отклонилось от графика из-за кражи путевых реле и трансформаторов

В Днепропетровской области из-за кражи путевых реле и трансформаторов 20 поездов "Укрзализныци", в том числе 10 пассажирских, вынужденно отклонились от графика и опоздали. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Ночью на перегоне Воскобойня – Верхнеднепровск злоумышленники взломали релейный шкаф и разворовали оборудование, обеспечивающее работу светофора. В результате кражи произошел сбой в движении поездов - от графика отклонились 9 поездов, из них 4 - пассажирских. Кроме того, на перегоне Сухачевка - Запорожье-Каменское неизвестные вскрыли три трансформаторные коробки, впоследствии более чем на час задержались 11 поездов, из них 6 - пассажирских.

В "Укрзализныце" отметили, что за семь месяцев 2019 года на железной дороге зафиксировано 515 случаев умышленного повреждения и хищения средств безопасности, сигнализации и связи на общую сумму 11,4 млн грн.

Напомним, в апреле сотрудники "Укрзализныци" с помощью беспилотного летательного аппарата зафиксировали на видео факт кражи дизельного топлива с одного из локомотивов в Одесской области.