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В Луганской области сгорел тепловоз грузового поезда

Поврежден моторный отсек, двигатель, силовые кабели и высоковольтная камера.

В Луганской области сгорел тепловоз грузового поезда
Фото: facebook.com/lugdsns

Во вторник, 13 августа, на железнодорожном перегоне возле села Кривошеевка Луганской области загорелся тепловоз грузового поезда.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Фейсбуке.

"13 августа в 15:04 в поступило сообщение о пожаре на железнодорожном перегоне вблизи с. Кривошеевка Сватовского района. Прибыв на место происшествия, спасатели 19-й Государственной пожарно-спасательной части Луганской области установили, что горит моторный отсек локомотива. На ликвидацию возгорания было подано два ствола ГПС - 600 и проложено магистральную линию с применением 1 ствола «Protek»", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар на площади 12 кв. м был локализован в 15:44 и ликвидирован в 16:01.

Травмированных и погибших не было. К тушению привлекались восемь пожарных и две единицы техники.

Фото: facebook.com/lugdsns

Огнем поврежден моторный отсек, двигатель локомотива, силовые кабели и высоковольтная камера. Причина возгорания выясняется.

Напомним, в этот же день на железнодорожном вокзале в Николаеве сгорел локомотив поезда Интерсити "Херсон - Киев".

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