Британец, задержанный в рамках дела о контрабанде 400 кг кокаина, сбежал из Украины

Последний раз его видели в Приднестровье.

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил о бегстве из Украины гражданина Великобритании, которого задержали в июне в рамках дела о контрабанде 400 кг кокаина стоимостью 60 млн долларов.

Об этом говорится в фейсбуке Аброськина.

Департамент противодействия наркопреступности задержал британца 19 июня, ему избрали меру пресечения в виде ареста с залогом 3 млн гривен.

Спустя месяц, 16 июля, Печерский райсуд Киева снизил сумму залога до 570 тысяч гривен (около 22 тысяч долларов) без необходимости носить электронный браслет.

"Конечно, потом, 22 июля, залог был внесен. И где он? На сегодня местонахождение подозреваемого неизвестно, последний раз его видели в Приднестровье", - написал Аброськин.

Напомним, о задержании крупной партии кокаина, который из Латинской Америки через Украину поставляли в страны Западной Европы, полиция сообщила в начале июля. Первые подозреваемые были задержаны 19 июня, при них нашли 270 кг наркотиков. Остальные 130 кг изъяли 1 июля.

По подозрению в наркоторговле задержаны девять человек, среди которых есть граждане Нидерландов и Великобритании. Им вменили ч.3 ст.307 (сбыт наркотиков) и ч.3 ст.305 (контрабанда наркотиков) Уголовного кодекса.