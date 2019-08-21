На реструктуризацию “Укроборонпрома” потребуется 4-5 лет, - Арахамия

Для того, чтобы провести реструктуризацию государственного концерна "Укроборонпром", Украине может понадобиться 4-5 лет.

Об этом на круглом столе “Ключевые аспекты реформы ОПК в Украине” в Институте Горшенина заявил секретарь Национального инвестиционного совета, член Наблюдательного совета "Укроборонпрома" Давид Арахамия.

“Вопрос о том, в какие сроки можно провести реструктуризацию “Укроборонпрома”, очень сложный. Поскольку там есть т.н. “крутые” активы - от 10 до 24 предприятий. Есть “токсичные” активы, находящиеся в стадии банкротства, но мы не можем их обанкротить из-за законодательных препятствий. И есть “средние” активы, которые полгода могут быть прибыльными, и полгода - убыточными. Если бы это была частная собственность, то реструктуризировать “Укроборонпром” можно было бы за пару лет. Если государственная - то это 4-5 лет. Но это не означает, что 4-5 лет все будет так же, как сейчас, а потом внезапно появится какой-то гениальный план. Это означает, что с первого дня будут определены приоритеты, определены предприятия - “манимейкеры”, которые нужно развивать и увеличивать. С другой стороны, можно сделать так, как делают мировые корпорации - создать департамент токсичных активов, определить менеджера и реализовать соответствующую стратегию. Потому что, если сейчас в “Укроборонпром” зайдет новый директор, он физически не сможет заниматься развитием, а будет вынужден заниматься проблемами, которых гораздо больше, чем возможностей для развития. И тогда он просто увязнет в проблемах и через три года выяснится, что развития не было”, - сказал Давид Арахамия.

По мнению секретаря Национального инвестиционного совета, одной из ключевых проблем украинского ОПК является незащищенность интеллектуальной собственности и разработок наших конструкторов, из-за чего государственный сектор ОПК не имеет возможности развиваться.

“Многие считают, что ОПК - это “Укроборонпром”, но это не так. Сейчас 51% поставщиков - это частные компании. В этой отрасли очень много вопросов и “Лига оборонных предприятий имеет много наработок в части изменений в законодательство и экспортных вопросов. И наша общая роль - создать для новой команды видение того, как мы будем step by step решать наболевшие вопросы, чтобы частная отрасль не тормозила, а государственная отрасль не проигрывала. Кейсов, когда на каком-то заводе все прибыльные направления перебирает на себя частная компания, а за убыточные приходится отвечать государственной, сегодня очень много. С одной стороны ты видишь по статистике, что частный сектор развивается, а в итоге выясняется, что это псевдо-частный сектор, использующий ресурсы и наработки государственного. Я считаю, что первая проблема нашей отрасли сегодня - это полный беспорядок с интеллектуальной собственностью государства. Все, что сейчас продается за рубеж, базируется на наших конструкторах и их наработках. А они сегодня не защищены, нет патентов. Сегодня звучат предложения о создании множества совместных предприятий в этой отрасли. Но интеллектуальная часть, которая может быть нашим вкладом в совместные предприятия, никак не оценена и это может привести к серьезным проблемам. Решать этот вопрос нужно так, как это делается во всем мире. Во-первых, регистрировать, во-вторых, правильно оценивать и корпоратизировать. Делать аудит, и потом говорить: мы, Украина, сторона “А”, которая дает 100 миллионов долларов в виде данной разработки, и, например, США, сторона “Б”, которые дают деньги, создаем совместное предприятие. Тогда это будет нормальный мировой опыт”, - сказал Давид Арахамия.