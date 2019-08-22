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Вятрович назвал обвинения Бужанского "обычными голословными политическими заявлениями одиозного политика"

"Это такой себе Колесниченко несколько более нового разлива".

Вятрович назвал обвинения Бужанского "обычными голословными политическими заявлениями одиозного политика"
Владимир Вятрович
Фото: Макс Левин

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович ответил на обвинения в коррупции со стороны новоизбранного депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского, недавно оскорбившего журналистку Ольгу Духнич.

Об этом сообщает "Новое время".

"Знаем такого одиозного человека... Пусть господин Бужанский подтвердит свои слова какими-то фактами. Украинский институт национальной памяти действовал в течение пяти лет, мы отчитываемся за свою деятельность перед органами власти, нас проверяли, то есть у нас были разного рода финансовые, фискальные проверки. То есть каких-то - никаких - претензий к деятельности Украинского института [нацпамяти] не было сформировано", - сказал Вятрович.

Он назвал обвинения Бужанского "обычными голословными политическими заявлениями одиозного политика".

"Это такой себе Колесниченко несколько более нового разлива, абсолютно. То есть ничего нового в той роли, которую он исполнят, нет. Мы уже имели таких политиков - ну, очевидно, что он понимает, что есть определенная часть общества, которой это нравится, и играет на этом", - добавил Вятрович.

Напомним, ранее Бужанский обвинил Вятровича в коррупции и заявил, что тот "ворует деньги в паре со своей супругой и другими сотрудниками - близкими родственниками", а само учреждение называл "одним из самых коррумпированных".

На днях Бужанский назвал журналистку Духнич "тупой овцой из одиозного СМИ". В партии "Слуга народа" с пониманием отнеслись к оскорблениям Бужанского в адрес журналистки.

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