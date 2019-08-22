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NYT: адвокат Трампа обсуждал дело Байдена с помощником Зеленского

Джулиани снова ищет компромат на Байдена в Украине.

NYT: адвокат Трампа обсуждал дело Байдена с помощником Зеленского
Рудольф Джулиани
Фото: EPA/UPG

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак недавно встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщила газета The New York Times.

Они говорили о планируемом визите президента Украины в США, а также о двух вопросах, которые представляют интерес для Трампа. Первый касается слухов о том, что украинские ведомства помогали Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. Второй связан с влиянием Джо Байдена на украинских политиков в бытность вице-президентом США и работой его сына в газовой компании Burisma Group.

В комментарии NYT Джулиани признал, что "настоятельно призвал" Ермака "просто расследовать эти чертовы вещи". По его словам, после встречи с помощником Зеленского у него сложилось убеждение, что Украина прислушается к его просьбе.

Джулиани утверждает, что вел переговоры как частное лицо, но при содействии Государственного департамента. Знал ли о его контактах с Ермаком президент Трамп, неизвестно.

Ермак тоже подтвердил, что встречался с Джулиани. "Он сказал, что очень заинтересован в том, чтобы новое правительство было открытым и расследовало все эти дела", - рассказал Ермак о встрече с Джулиани.

Он сказал, что обсуждал с адвокатом Трампа визит Зеленского в США и расследование, но добавил, что они не говорили о связи между этими двумя событиями.

Напомним, что Украина стала одним из факторов в предвыборной кампании в США в связи тем, что одним из главных конкурентов Трампа на выборах может стать Джо Байден.

Его сын Хантер входил в состав директоров Burisma Holding. Владелец Burisma - бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский.

В 2014 году Генеральная прокуратура объявила Злочевского подозреваемым в незаконном обогащении. Следствие считало, что предприятия, которые контролировались Злочевским, незаконно получили право на пользование нефтегазоносными недрами. Больше всего месторождений компании с Burisma Holdings получили в 2003-2004 годах (когда Злочевский возглавлял Государственный комитет природных ресурсов, который выдал лицензии на право пользования недрами) и в 2010-2012 годах (когда Злочевский возглавлял министерство охраны окружающей природной среды).

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП.

Весной 2016 года под давлением Байдена Шокин был уволен с должности генпрокурора.

В феврале 2018 года стал известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

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