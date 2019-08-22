Разумков не исключает назначения нового Кабмина в день первого заседания Рады

Повестка дня первого заседания парламента нового созыва еще не обсуждалась.

Лидер партии "Слуга Народа" Дмитрий Разумков не исключает назначения нового состава Кабинета министров в день открытия первой сессии Верховной Рады 9-го созыва, 29 августа.

Об этом он сообщил журналистам, передают "Українські новини".

"Я пока не проговаривал этот вопрос с коллегами, но я не исключаю (назначения нового состава Кабмина 29 августа)", - сказал Разумков.

Он также отметил, что повестка дня первого заседания Рады нового созыва еще не обсуждалась на заседании группы по подготовке первой сессии.

Напомним, ранее избранный депутат от "Слуги народа" Давид Арахамия спрогнозировал оглашение кандидатуры премьер-министра 29 августа. Он также заявил, что определенность по претендентам на посты в будущем правительстве есть примерно на 70%.