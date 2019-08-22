Посол Украины в Германии рассчитывает, что Меркель поставит Путина на место

Ангела Меркель и Владимир Путин во время визита в Москву

Посол Украины в Германии Андрей Мельник рассчитывает, что канцлер ФРГ Ангела Меркель использует весь свой политический вес и наконец поставит президента России Владимира Путина на место для достижения мира на Донбассе.

Об этом Мельник заявил в эфире программы новостей саксонского телерадиоканала MDR, передает УНИАН.

Дипломат напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в течение нескольких последних недель постоянно требует, чтобы встреча на высшем уровне в "нормандском формате" состоялась как можно скорее, без всяких проволочек и предпосылок.

"Это крайне важно, ведь последняя такая встреча на высшем уровне состоялась в Берлине еще три года назад. С того времени Россия просто-напросто игнорировала выполнение Минских договоренностей. И Путин до сих пор даже не пошевелил пальцем, чтобы придерживаться своих обязательств, прежде всего - о прекращении огня", - подчеркнул Мельник.

"Более 13 тысяч моих соотечественников потеряли свои жизни. Среди них более трех тысяч гражданских лиц! И это происходит в самом центре Европы! Хочу напомнить, что расстояние от Лейпцига (здесь расположена штаб-квартира MDR) к линии фронта на востоке Украины такая же, как от Саксонии до юга Франции. Следовательно, этот конфликт разворачивается прямо на пороге самой Германии, поэтому эту кровавую войну следует как можно скорее остановить", - добавил посол.

Мельник подчеркнул необходимость проведения новой встречи в "нормандском формате", чтобы склонить Путина к миру.

"В этом Меркель по-прежнему играет центральную роль, и мы, украинцы, надеемся, что она поставит на чашу весов весь свой политический вес, чтобы указать Путину его место и наконец достичь прогресса", - резюмировал дипломат.

Напомним, 6 августа российские боевики нарушили перемирие, объявленное 21 июля, и открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета по военным 36-й бригады морской пехоты. В результате обстрела погибли четыре человека.

Президент Зеленский назвал это происшествие завершением "хлебного" перемирия и на следующее утро позвонил президенту РФ. Тот заявил, что для деэскалации конфликта нужен особый статус для "ДНР" и "ЛНР".

7 августа в телефонном разговоре с президентом Франции Зеленский призвал лидеров стран "Нормандской четверки" срочно собраться для сохранения мирного процесса, согласования следующих шагов, направленных на окончательное решение конфликта на Донбассе. Єммануєль Макрон сказал, что намерен связаться с Путиным и Меркель, чтобы согласовать эту инициативу.

Позже правительство Германии подтвердило свою готовность к активизации нормандского переговорного процесса.