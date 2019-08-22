Зеленский включил еще двоих человек в рабочую группу по реинтеграции

Общее количество членов группы выросло до 12 человек.

Президент Владимир Зеленский включил еще двоих человек в состав рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая создана в составе Комиссии по вопросам правовой реформы.

Об этом говорится в указе №617/2019 от 22 августа.

В состав группы включены Татьяна Дурнева (исполнительный директор ОО "Гражданский холдинг Группа влияния") и Елена Лунева (сотрудница ОО "Центр информации о правах человека").

Общее количество членов группы выросло до 12 человек.

Рабочая группа осуществляет наработки правовых основ по созданию условий для реинтеграции в единое конституционное пространство Украины временно оккупированных территорий и населения, которое на них проживает.