В МИД России осмеяли заявление Зеленского о G8: "вам подсунули бессмысленный набор букв"

В Министерстве иностранных дел России осмеяли заявление украинского президента Владимира Зеленского о возможности возвращения РФ в "Большую семерку".

Об этом написала в Фейсбуке спикер МИД РФ Мария Захарова.

"Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем фейсбуке возможность возвращения России в G8, выразив мнение, что это станет возможным только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта на Донбассе. Зеленский заявил, что подобные шаги Москвы, как и освобождение граждан Украины, находящихся в российских тюрьмах и СИЗО, станут "настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии". Уважаемый господин президент Украины, Вам подсунули бессмысленный набор букв", - написала Захарова.

Спикер российского МИДа заявила, что от Зеленского "ждут сигналов", и не в соцсетях, а в реальности.

Захарова также написала несколько пунктов "братского ликбеза" для президента Украины о дипломатии и повестке G7.

"Буду Вас по-братски периодически консультировать, пока Вы не укомплектовали МИД Украины. А то неловко даже: вроде бы, опять же по-братски, хотели нас потролить, а получилось как всегда, хотя и по-братски", - добавила она.

Напомним, комментируя заявления о возможном возвращении России в G7, Зеленский заявил, что сикгналом к этому может стать возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль. Только после этих шагов, подчеркнул президент, Россия сможет занять свое место в повестке дня высокой дипломатии.

19 августа президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции. По итогам он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма.