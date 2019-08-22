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​Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - посольство Украины в США о возвращении РФ в G7

В посольстве призвали лидеров стран-членов G7 "не отступать от своей принципиальной позиции"

​Агрессора нужно заставить уважать мировой порядок, - посольство Украины в США о возвращении РФ в G7
G7
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Посольство Украины в США обеспокоено заявлениями о возможности возвращения Российской Федерации в "Большую восьмерку" (G8).

Об этом говорится в заявлении посольства в Фейсбуке.

"Обращаем внимание, что Россию лишили права быть членом этого почетного клуба из-за незаконной попытки аннексии Крыма и применения силы в нарушение норм и принципов международного права. Оккупация украинского полуострова продолжается, ситуация с правами человека неуклонно ухудшается, агрессия РФ на Донбассе продолжается, а сама Россия стремительно удаляется от принципов и стандартов, которые объединяют членов Группы семи", - говорится в заявлении.

В посольстве призвали лидеров стран-членов G7 "не отступать от своей принципиальной позиции и совместными усилиями заставить агрессора уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".

Напомним, 19 августа президент Франции Эмманюэль Макрон встречался с президентом РФ Владимиром Путиным во Франции. По итогам он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в G8.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости расширить формат G7 до G8, возобновив в нем членство России. Об этом он заявил за несколько дней до саммита "большой семерки", который пройдет 24-26 августа во французском Биаррице. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер Великобритании Борис Джонсон сошлись во мнении, что сейчас возвращать Россию в G7 было бы преждевременным.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после аннексии украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

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