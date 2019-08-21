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Трамп заявил о намерении отменить гражданство по рождению

Ранее в США ужесточили выдачу грин-карт.

Трамп заявил о намерении отменить гражданство по рождению
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация серьезно рассматривает вопрос о прекращении права на гражданство для детей неграждан, рожденных в США, и людей, которые нелегально иммигрировали в Соединенные Штаты.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы очень серьезно относимся к этому гражданству, обладающему правом первородства, где у вас есть ребенок на нашей земле, вы пересекаете границу, рожаете ребенка - поздравляем, ребенок теперь гражданин США. ... Это откровенно смешно", - сказал Трамп журналистам.

В США действует закон, по которому дети, родившиеся на территории США автоматически получают гражданство, кроме детей дипломатов. Эти нормы критикуются рядом политиков из-за того, что многие женщины, в том числе незаконные мигранты, приезжают в США специально рожать детей, чтобы те стали гражданами.

В ноябре прошлого года Трамп уже обещал, что этот закон будет отменен.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа ужесточила выдачу грин-карт.

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