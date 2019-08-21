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Глава МИД Германии призвал РФ к конструктивным усилиям для урегулирования конфликта на Донбассе

Хайко Маас увидел надежду на "свет в конце тоннеля" в ситуации по Донбассу.

Глава МИД Германии призвал РФ к конструктивным усилиям для урегулирования конфликта на Донбассе
Фото: EPA/UPG

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал Россию к конструктивным усилиям для урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом он заявил перед вылетом в Москву, где у него запланированы переговоры с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, передает Deutsche Welle

"В вопросе перемирия, разведения войск и в реализации минских соглашений наконец снова появилась надежда на свет в конце тоннеля... Теперь все стороны должны продемонстрировать готовность к диалогу и действиям, иначе в этом конфликте продолжат гибнуть люди", - сказал Маас.

Ранее в интервью радиостанции Deutschlandfunk Маас выразил уверенность, что ответом на прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией должны стать новые соглашения между странами, обладающими ядерным оружием.

Напомним, ранее Маас Глава МИД Германии заявил о глубоких разногласиях с Россией. Маас также анонсировал, что на встрече с Лавровым будет обсуждаться международное соглашение по иранской атомной программе, а также контроль над вооружениями и война на востоке Украины

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