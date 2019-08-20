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Армия Асада захватила стратегически важный город Хан-Шейхун

Город расположен на ключевой сирийской трассе.

Армия Асада захватила стратегически важный город Хан-Шейхун
Фото: syriahr.com

Сирийские оппозиционные силы во вторник, 20 августа, оставили город Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

Об этом пишет BBC.

Хан-Шейхун удерживался бойцами джихадистской группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам", в ее заявлении говорится о "передислокации" сил. Базирующийся в Британии "Сирийский центр мониторинга по соблюдению прав человека" (SOHR) также сообщил о переходе Хан-Шейхуна под контроль правительственных войск.

Хан-Шейхун расположен на дороге М-5, главной экономической магистрали Сирии, которая связывает Дамаск с Хомсом и Алеппо и север страны с югом. Одна из главных целей наступления правительственных войск - контроль над этой дорогой на всем ее протяжении.

По тем же причинам захват Хан-Шейхуна поможет отрезать пути поставки для оппозиции. Потеря Хан-Шейхуна станет ударом по репутации "Хайят Тахрир Аль-Шама", представляющей коалицию джихадистов и повстанцев, которая контролирует Идлиб. Ее ядро составляет боевики "Фронта Нусра", бывшего отделения "Аль-Каиды" в Сирии.

Идлиб - последняя провинция в Сирии, находящаяся под контролем сил, оппозиционных президенту Сирии Башару Асаду. Среди них - десятки тысяч вооруженных исламистов из радикальных группировок.

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