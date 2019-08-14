Пилот самолета выжил и был взят в плен.

14 августа на северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун, повстанцы сбили самолет сил правительственной армии Башара Асада.

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"Силы повстанцев только сбили самолет Su-22 над Хан-Шейхуне. Это первый боевой самолет, который уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, пилот самолета выжил и был взят в плен.

Ранее в августе правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы.