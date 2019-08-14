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Сирийские повстанцы сбили боевой самолет армии Асада

Пилот самолета выжил и был взят в плен.

Сирийские повстанцы сбили боевой самолет армии Асада

14 августа на северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун, повстанцы сбили самолет сил правительственной армии Башара Асада.

Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

"Силы повстанцев только сбили самолет Su-22 над Хан-Шейхуне. Это первый боевой самолет, который уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении в Twitter.

Отмечается, пилот самолета выжил и был взят в плен.

Ранее в августе правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы.

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