14 августа на северо-западе Сирии, недалеко от города Хан-Шейхун, повстанцы сбили самолет сил правительственной армии Башара Асада.
Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
"Силы повстанцев только сбили самолет Su-22 над Хан-Шейхуне. Это первый боевой самолет, который уничтожен с момента, когда в мае началась битва за город Хан-Шейхун", - говорится в сообщении в Twitter.
Отмечается, пилот самолета выжил и был взят в плен.
#Syria: crash site showing what's left of the #SyAF Su-22 downed today by Rebels over #KhanSheikhoun front in SE. #Idlib province. pic.twitter.com/DDTsPfJeL4— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) August 14, 2019
Ранее в августе правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы.